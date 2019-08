Ondernemers bezorgd over brexithaviken

Ook als het Verenigd Koninkrijk met goede afspraken uit de Europese Unie stapt, doet de brexit het bedrijfsleven genoeg pijn. Ondernemersvereniging VNO-NCW maakt zich daarom zorgen over stemmen die in de politiek opgaan voor een extra harde opstelling in de brexitonderhandelingen.

“Waar wij ons zorgen over maken, is dat sommigen in de Europese Commissie en Nederlandse overheid zeggen dat de brexit pijn móét doen, omdat men anders bang is dat andere landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgen”, zegt Winand Quaedvlieg, permanent gedelegeerde van VNO-NCW in Brussel. Volgens Quaedvlieg wordt een dergelijke harde lijn tijdens vergaderingen over de brexit regelmatig geopperd.

“Onze hoofdboodschap is: vermijd een no-deal. En als het tot een no-dealbrexit komt, moet de schade die voorkomen kán worden ook vermeden worden”, vervolgt hij. Er blijft volgens hem sowieso genoeg schade over.

Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef in een nieuw rapport dat Nederlandse bedrijven bij een harde brexit steviger worden geraakt dan ondernemingen in veel andere delen van Europa. Quaedvlieg benadrukt dat de brexit, ongeacht het wel of niet bereiken van een goed akkoord, altijd pijn gaat doen.

“Je gaat sowieso aan de grens vertraging krijgen, wat hogere kosten veroorzaakt. Dat gaat macro over heel grote bedragen”, aldus Quaedvlieg. Daarnaast belemmert de brexit productieprocessen waarbij onderdelen snel van en naar het Verenigd Koninkrijk moeten worden vervoerd.

Volgens VNO-NCW is een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven al goed voorbereid op een chaotische uittocht van het Verenigd Koninkrijk. Toch blijft het moeilijk om volledig voorbereid te zijn als je niet weet wat gaat gebeuren, aldus Quaedvlieg