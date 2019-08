Overslag haven Amsterdam weer naar record

De haven van Amsterdam heeft in de eerste helft van 2019 opnieuw een nieuw overslagrecord geboekt. De overslag kwam uit op 45,4 miljoen ton, dat is ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De overslag in het hele Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad steeg met 7 procent tot 54,1 miljoen ton. In IJmuiden en Zaanstad daalde de overslag. Beverwijk deed het, net als Amsterdam, juist beter dan een jaar eerder.

De stijging in Amsterdam kwam door zowel natte als droge bulk, als containers. Zo kwam er aanzienlijk meer steenkool binnen door de export naar niet-traditionele markten als India en het Middellandse Zeegebied. De containeroverslag profiteerde van de nieuwe lijndienst van Samskip naar Hull in Engeland.