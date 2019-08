Scheringa mag oud-DNB-baas Wellink horen

Nout Wellink, de voormalige president van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), moet onder ede vragen beantwoorden van Dirk Scheringa over de ondergang van DSB. Dat beveelt de rechter in een beschikking, waarover De Telegraaf eerder berichtte.

Scheringa hoorde vorig jaar al andere oud-topbestuurders van DNB. Hij wil met de verhoren aantonen dat er bij de toezichthouder opzettelijk is gelekt over problemen bij DSB. Doordat die informatie via media op straat kwam te liggen, zou de ondergang van Scheringa’s bank in 2009 vervolgens zijn versneld.

Met de antwoorden uit het zogeheten voorlopige getuigenverhoor hoopt Scheringa voldoende bewijs te verzamelen voor een rechtszaak. Het verhoor van Wellink zal tussen september en januari worden gepland.