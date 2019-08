Supers voeren strijd tegen verspilling op

Supermarkten in Nederland doen steeds meer om verspilling van voedsel tegen te gaan. Zo begint Lidl donderdag met een proef waarbij versproducten op de laatste dag van hun houdbaarheidsdatum voor 25 cent worden aangeboden. Branchegenoten gingen de prijsvechter al voor met apps en technische foefjes die etenswaren uit de vuilnisbak moeten houden.

De maatregelen zijn niet voor niets. Volgens Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, waar naast het bedrijfsleven ook het Voedingscentrum en het Ministerie van Landbouw bij zijn aangesloten, wordt in Nederland ongeveer een kwart van al het voedsel weggegooid. Dit terwijl alle grondstoffen en energie voor het maken van de etenswaren een flinke last voor het milieu zijn.

Het kabinet wil in lijn met doelen van de Verenigde Naties de verspilling van voedsel in 2030 met de helft hebben teruggedrongen. Dat is de aanleiding voor Lidl om in twintig filialen versproducten voor 0,25 euro te verkopen, als de houdbaarheidsdatum is aangebroken. Het gaat onder andere om broden, vlees en groente- en fruitboxen van 2 kilo. “Bij vlees vertellen we er natuurlijk wel bij dat mensen het meteen moeten gebruiken of invriezen”, licht een woordvoerster van Lidl toe.

Naast de kortingsactie zoekt Lidl de oplossing tegen voedselvoorspelling ook in technologie. De supermarkt sluit zich voor een proefperiode aan bij de app Too Good To Go, die maaltijdboxen samenstelt met eten dat winkels en supermarkten anders zouden weggooien. Eerder sloten Albert Heijn en Jumbo al een samenwerking met die app.

Albert Heijn presenteerde onlangs algoritmes als nieuw wapen in de strijd tegen bergen aan weggegooide etenswaren. In een proef in Zandvoort, die inmiddels is afgelopen, voorspelden rekenmodellen wat de beste korting is om versproducten verkocht te krijgen als hun houdbaarheidsdatum nadert. De afprijzingen verschenen vervolgens automatisch op elektronische prijskaartjes, naast de reguliere prijs voor een product.

“De eerste reacties waren positief. Klanten begrepen het en de achterliggende technologie werkte goed”, zegt een woordvoerster over de proef. Of het experiment navolging vindt in een groter aantal supermarkten, beslist de grootgrutter naar verwachting later dit jaar.