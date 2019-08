Beter Bed bijna af van Matratzen Concord

Beter Bed verwacht eind dit jaar hoofdpijndossier Matratzen Concord te hebben afgesloten. De beddenverkoper maakte bij de publicatie van de halfjaarcijfers bekend dat de onderhandelingen met potentiële kopers voor de activiteiten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zich in een vergevorderd stadium bevinden. Eind dit jaar worden ook aandeelhouders bij elkaar geroepen om de exit te beklinken.

Matratzan Concord, dat gebukt gaat onder de nasleep van een gifschandaal, zette andermaal druk op de resultaten van Beter Bed. De meetperiode van de totale onderneming werd afgesloten met een verlies van 22,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 6,8 miljoen euro. Exclusief Matratzen Concord was sprake van een verlies van 700.000 euro, tegen een winst van 2,1 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijfsresultaat pakte eveneens negatief uit. De min van 1,4 miljoen euro is volgens Beter Bed het gevolg van onder meer advies- en juridische kosten die zijn gemaakt voor de reorganisatie binnen het bedrijf, exclusief de exit uit Matratzen Concord. Beter Bed benadrukte overigens dat het nog niet mogelijk is om de totale financiële impact van de verkoop in te schatten.