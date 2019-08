Omzet horeca gestegen

De omzet van de horeca is in het tweede kwartaal met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het volume, dus het aantal consumpties en/of overnachtingen, nam met 0,1 procent toe. De opbrengsten van logiesverstrekking stegen met 4,3 procent en de omzet van eet- en drinkgelegenheden met 0,3 procent. In het eerste kwartaal was in de horeca nog sprake van de eerste omzetdaling in zes jaar tijd.

Het statistiekbureau merkt op dat eet- en drinkgelegenheden – restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés – de laagste groei noteerden in 2,5 jaar tijd. Met 1,9 procent nam de omzet van kantines en catering het sterkst toe. De omzet van cafés nam voor het tweede kwartaal op rij af.

Het aantal horecabedrijven neemt sinds 2013 elk kwartaal toe. Er zijn er momenteel bijna 59.000 actief, waarvan bijna 50.000 als eet- en drinkgelegenheid. Het aantal eventcateraars steeg naar ruim 11.000. Dat is bijna twee keer zoveel als vijf jaar eerder, aldus het CBS.