Nieuwe importheffingen VS voor Chinese waar

De handelsoorlog tussen de VS en China gaat zondag de volgende ronde in. Dan wordt een nieuwe Amerikaanse importheffing van kracht op producten als televisies, boeken en luiers. Het is voor het eerst dat consumentenproducten door de maatregel worden getroffen. Chinese exporteurs moeten 15 procent meer betalen, wat in Amerika zal leiden tot hogere prijzen.

Zo zullen schoenen flink duurder worden, waarschuwde deze week al een koepel van schoenenverkopers. Een gemiddeld paar kan van 150 naar 190 dollar gaan. Van alle schoenen in de VS wordt 70 procent ingevoerd uit China.

Half december wil president Donald Trump de regeling verder uitbreiden naar smartphones, laptops en kleding uit China. Tot nu toe werden alleen industriƫle importgoederen belast met een heffing. Trump wil China met de tarieven dwingen tot een handelsakkoord.