Nikkei eindigt vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag vrijwel vlak geëindigd. Beleggers bleven verder voorzichtig door de aanhoudende zorgen over het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de brexitperikelen in het Verenigd Koninkrijk. Een daling van de Japanse yen zorgde echter voor koerswinsten onder de belangrijke exportbedrijven. De andere belangrijke Aziatische beursgraadmeters deden een stapje terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie hoger op 20.625,16 punten. De Japanse autofabrikanten Toyota en Subaru, die veel auto’s verkopen buiten Japan, profiteerden van de goedkopere yen en stegen 0,8 en 2,4 procent. De Japanse mijnbouwbedrijven Sumitomo Metal Mining en Pacific Metals klommen 1,8 en 2,7 procent dankzij een sterke stijging van de prijzen van nikkel.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,1 procent. Studenten en scholieren in Hongkong willen dinsdag voor de tweede dag lessen boycotten en pro-democratiebetogingen houden. De demonstraties zetten de verhoudingen in de toch al gespannen stad nog verder op scherp.

De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent lager na een onverwachte daling van de Australische detailhandelsverkopen in juli. Ook hield de Australische centrale bank de rente conform verwachting onveranderd op 1 procent. In Taiwan hadden beleggers een vrije dag.