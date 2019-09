Brits pond in de lift na nederlaag Johnson

Het Britse pond sterling zit woensdag duidelijk in de lift, nadat premier Boris Johnson een dag eerder een gevoelige nederlaag in het parlement heeft geleden. De Britse oppositie krijgt nu de kans een wetsvoorstel door het Lagerhuis te loodsen dat een no-dealbrexit moet voorkomen. In de aanloop naar die stemming stond het pond 0,8 procent hoger ten opzichte van de dollar.

Het Britse pond is nu 1,2183 dollar waard. Eerder op de dag stond het pond zelfs 1,2 procent hoger ten opzichte van de Amerikaanse nationale munt. Ook in vergelijking met de euro won het pond terrein.

De Britse munt is sinds het aantreden van Johnson voornamelijk in waarde gedaald. De Conservatief wil dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie koste wat het kost op 31 oktober verlaat. Dat vergroot het risico op een brexit zonder afspraken.