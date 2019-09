Damrak begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar ontwikkelingen rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse politiek.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 561,95 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 812,05 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Londen won 0,3 procent. De hoofdindex in Milaan dikte 1,2 procent aan.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Betaalbedrijf Adyen voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 0,3 procent. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam bovenaan met een plus van 3,9 procent na een adviesverhoging door Bank of America. Beursintermediair Flow Traders en technologiegroep TKH waren de enige dalers met minnen van 0,1 procent.

Op de lokale markt klom Curetis 2 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf gaat samen met de Amerikaanse branchegenoot OpGen. Het samengevoegde bedrijf wordt ongeveer 24 miljoen dollar waard.