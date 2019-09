‘Derde van Nederlanders rekent op loongroei’

Bijna een op de drie Nederlanders denkt er volgend jaar in loon op vooruit te gaan. Dat concludeert HR-dienstverlener Visma | Raet na onderzoek onder ruim duizend respondenten. Verder merken de onderzoekers op dat twee op de drie ondervraagden toch wel tevreden is met het huidige salaris.

Niet alle ondervraagden zien de loonontwikkeling volgend jaar positief in. Circa 7 procent van de geënquêteerden rekent op een loondaling volgend jaar. De resterende 61 procent denkt dat het salaris niet zal wijzigen.

Vrouwen zijn doorsnee minder te spreken over hun loon in vergelijking met mannen. Bij vrouwen is 42 procent niet tevreden met de beloning, bij mannen is dit 34 procent. Mannen zijn daarnaast door de bank genomen ook iets positiever over de te verwachte loonstappen dan vrouwen.