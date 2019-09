KPN krijgt Belgische topvrouw

Telecomprovider KPN wil Dominique Leroy aanstellen als nieuwe bestuursvoorzitter. De Belgische komt over van branchegenoot Proximus en begint op 1 december.

De 54-jarige Leroy staat sinds 2014 aan het roer bij Proximus. Daar was ze drie jaar eerder in dienst getreden. Voor haar tijd bij de telecomaanbieder werkte ze 24 jaar bij Unilever in diverse functies.

Leroy wordt de opvolger van Maximo Ibarra. Die is aan zijn laatste maand bezig bij KPN voor hij overstapt naar Sky Italia. De nieuwe topvrouw wordt de tweede buitenlandse topbestuurder van KPN. Dat was geen doel op zich, laat president-commissaris Duco Sickinghe aan het ANP weten. “We hebben heel breed gezocht, maar als telecombedrijf kom je al snel in het buitenland uit, tenzij je iemand van binnenuit of van bij een van de concurrenten benoemt.”

Van de kandidaten die bekeken zijn, viel Leroy al snel positief op. “Ze werkte bij een vergelijkbaar bedrijf dat met vergelijkbare zaken te maken had en heeft als KPN”, legt Sickinghe uit. “We konden dus heel goed toetsen hoe ze het daar heeft aangepakt. Bovendien is ze een allround leider.” Verder was het belangrijk voor KPN dat Leroy de door Ibarra ingezette strategie ondersteunde. “Dat merkten we echt vanuit de organisatie.”

Behalve topvrouw van Proximus is Leroy commissaris bij Ahold Delhaize, niet-uitvoerend directeur van glasfabrikant Saint-Gobain en voorzitter van de adviesraad van de Solvay Brussels School of Economics and Management. Daarnaast is ze lid van de International Business Council van het World Economic Forum.

Ibarra, die de Colombiaanse en Italiaanse nationaliteit heeft, besloot de baan bij Sky Italia te nemen omdat zijn gezin terug naar Italiƫ wilde. Na het vertrek van Ibarra neemt operationeel directeur Joost Farwerck tijdelijk de rol van topman waar. Voor de benoeming van Leroy wordt nog een bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden. De centrale ondernemingsraad van KPN heeft zijn steun al uitgesproken voor haar benoeming.