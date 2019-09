Minister spreekt met fondsen over kortingen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat op korte termijn in gesprek met pensioenfondsen om een oplossing te zoeken voor de dreigende “onnodige kortingen”. Dat zegt hij in debat met de Tweede Kamer.

De Kamer maakt zich grote zorgen over de mogelijke kortingen die dreigen op korte termijn. Pensioenfondsen moeten mogelijk volgend jaar al minder pensioen uitkeren, omdat ze volgens de rekenregels te weinig vermogen hebben.

De Pensioenfederatie vroeg donderdag om hulp van het kabinet, in de aanloop naar het debat met de Kamer. Nederlandse pensioenfondsen zijn blij met het recent gesloten pensioenakkoord, maar maken zich ernstige zorgen over de effecten van de aanhoudend lage rente en de instabiele financiƫle markten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen staan bij de pensioensector alle seinen inmiddels op rood, zo schrijft de branchevereniging. Kortingen van 8 procent zijn volgens de Pensioenfederatie niet ondenkbaar als er niet wordt ingegrepen. Vanwege de handelsoorlog, geruchten over nieuwe monetaire stappen van de Europese Centrale Bank en de brexit, lijken de problemen voorlopig niet van de baan.

De Pensioenfederatie heeft een analyse gemaakt van de problemen en wil in de nazomer met minister Wouter Koolmees in overleg over de opties. Een woordvoerster zegt niet op eventuele oplossingen vooruit te willen lopen.

De minister geeft op eigen initiatief aan graag in gesprek te gaan met de pensioenfondsen, maar was voor het debat niet op de hoogte van de uitnodiging van de Pensioenfederatie. Koolmees onderstreept dat het gesprek losstaat van het overleg met de sector over de uitvoering van het pensioenakkoord. Hij hoopt de Tweede Kamer voor het einde van het jaar te kunnen informeren over de gesprekken.