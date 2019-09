Nederlandse topman weg bij Springer Nature

Daniel Ropers vertrekt per direct als topman bij de Duitse wetenschappelijke uitgeversgroep Springer Nature. Hij wordt opgevolgd door de huidige financieel directeur van de onderneming, de Nederlander Frank Vrancken Peeters.

Ropers stond sinds oktober 2017 aan het roer van de onderneming. Hij neemt een sabbatical na bijna 25 intensieve jaren in het bedrijfsleven, zegt hij tegen het ANP. “Ik neem met emotie en melancholie afscheid. Ik heb een mooie tijd gehad met fantastische collega’s”. De beslissing om te vertrekken bij Springer Nature is in gezamenlijk overleg met de aandeelhouders en raad van toezicht van Springer Nature genomen.

Ropers stond in 1998 aan de wieg van bol.com en was sindsdien verbonden aan het bedrijf, dat onderdeel is van Ahold Delhaize. Hij noemde zijn vertrek als topman bij bol destijds lastig. “Bol.com verlaten is een van de moeilijkste besluiten in mijn leven geweest”, zei hij. De post bij Springer Nature noemde hij toen een “unieke kans”.