Opvouwbare Samsung niet naar Nederland

Samsung gaat zijn eerste opvouwbare smartphone niet in Nederland op de markt brengen. “Helaas hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van de Galaxy Fold ons wereldwijde lanceringsplan moeten herzien. Dat betekent dat de Galaxy Fold niet zal verschijnen in Nederland”, laat een woordvoerster van het bedrijf weten na een bericht van RTL Nieuws.

De Galaxy Fold is vanaf vrijdag beschikbaar in Zuid-Korea. Later komt hij ook naar Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanniƫ, de Verenigde Staten en andere landen.

Samsung presenteerde de Galaxy Fold in februari, maar nog voor het begin van de verkoop moest de smartphone al van de markt worden gehaald. Recensenten ontdekten dat proefexemplaren al gauw scheurtjes vertoonden in het vouwscherm. EĆ©n display hield ermee op, en toen een proefpersoon het scherm raakte met een vingernagel, ontstond blijvende schade. Het toestel is volgens Samsung van voren af aan opnieuw ontworpen.

De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het toestel kost 2100 euro.

In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7. Samsung moest het toestel binnen een paar weken van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.