PostNL in schijnwerpers op groen Damrak

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers putten hoop uit de aanstaande hervatting van de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Verder blijft de blik gericht op de brexitperikelen in Londen. Op het Damrak is er bovengemiddelde aandacht voor PostNL, dat geen akkoord krijgt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de fusieplannen met branchegenoot Sandd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent in de plus op 567,40 punten. De MidKap klom 1 procent tot 823,05 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.

Londen won 0,1 procent. Premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden. Johnson riep op tot nieuwe verkiezingen, nadat het Lagerhuis had ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

PostNL noteerde na een lagere opening tussentijds 0,8 procent hoger. Nu de toezichthouder geen vergunning verleent, proberen de bedrijven via de politiek alsnog toestemming te krijgen voor de samensmelting.