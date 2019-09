TomTom lanceert zelfrijdende testauto

Kaartenmaker TomTom gaat testen met een zelfrijdende auto. Het Nederlandse bedrijf wil zijn technologie daarvoor uitproberen en verbeteren. De testauto, die in twee jaar is ontworpen en gebouwd, is donderdag onthuld in de aanloop naar de autobeurs IAA in het Duitse Frankfurt. TomTom maakte niet bekend wanneer en waar de testritten worden uitgevoerd.

De auto heeft acht laserscanners, zes radars, stereocamera’s en een GPS-systeem. Die meten precies waar de auto is en hoe de omgeving eruitziet. Die informatie wordt continu vergeleken met de high-definition kaarten van TomTom. Zo berekent de auto zelf hoe hij naar zijn bestemming moet rijden. “We kunnen onze kaarttechnologie nu continu testen op de weg en daarnaast inzicht verkrijgen in hoe deze in verschillende omstandigheden presteert”, aldus TomTom.

Op de autoshow maakte TomTom ook bekend dat het aantal gedeeltelijk zelfrijdende auto’s met TomTom-kaarten is gestegen naar meer dan een miljoen.