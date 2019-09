Uniper wil vergoeding Staat om kolenverbod

Het Duitse Uniper gaat naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen van de Nederlandse staat. Het energiebedrijf wil compensatie, omdat per 2030 geen kolen meer gestookt mogen worden in zijn Nederlandse kolencentrale. Dat zei directeur Benelux van Uniper Hans Schoenmakers tegen De Telegraaf.

Uniper schat in dat de schade oploopt tot zo’n 1 miljard euro. Hoe hoog de claim is, wil het bedrijf nog niet zeggen.

De kolencentrale kan nog minimaal tot 2052 draaien, aldus de Duitse energiereus. Door de vervroegde sluiting loopt de onderneming veel inkomsten mis en krijgt het de waarde van zijn investering van 1,6 miljard euro niet terug. Daarnaast was het juist de Nederlandse overheid die in 2006 aandrong om de kolencentrale van Uniper in Nederland te bouwen, zei Schoenmakers. De Nederlandse energietarieven lagen toen fors hoger dan bij de buurlanden. “Wij vinden dat we de facto worden onteigend, zonder dat we daarvoor gecompenseerd worden”, aldus Schoenmakers.