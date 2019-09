Vegetarische Slager worstelt met veganplannen

De Vegetarische Slager slaagt er niet in om zoals gepland al zijn producten nog dit jaar volledig veganistisch te maken. Oprichter Jaap Korteweg had eerder aangegeven daar naar te streven, maar dat doel wordt losgelaten. Een nieuwe deadline is er niet.

Het bedrijf stelt dat het lastiger is dan gedacht om bepaalde eiwitten in producten te vervangen. Voor de juiste structuur zouden nu nog eieren noodzakelijk zijn. “Zodra het lukt om met enkel plantaardige ingrediënten hetzelfde te bereiken, doen we dat.” De smaakbeleving is daarbij leidend “omdat dit dé manier is om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze niets hoeven te missen”.

De Vegetarische Slager benadrukt dat momenteel zijn aanbod van veganproducten met 22 groter is dan van producten die vegetarisch zijn. Het verschil is dat vegetarische producten zonder vlees zijn en veganistische volledig worden gemaakt zonder dierlijke producten, zoals zuivel of eieren. Er zitten de komende maanden volgens het bedrijf meerdere nieuwe veganproducten aan te komen.