Zweeds Oatly strijkt neer in Zeeland

De maker van havermelk Oatly maakt voortaan ook drank in Vlissingen. Het Zweedse bedrijf heeft een fabriek geopend in de Zeeuwse havenstad. Die moet jaarlijks 120 miljoen liter drank produceren, aldus het bedrijf.

Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijker, veganistisch alternatief voor zuivel. Zo zet het bedrijf op zijn verpakkingen cijfers over de invloed die de producten hebben op het broeikaseffect. Met de nieuwe fabriek in Nederland willen de Zweden inspelen op de verwachte groeiende vraag naar zijn plantaardige ‘melk’.

De drank die de fabriek in Vlissingen produceert, is behalve voor de Nederlandse markt ook bedoeld voor omliggende regio’s. Volgens Oatly zorgt de nieuwe locatie onder andere voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor transport. Het bedrijf overweegt ook bepaalde logistieke activiteiten in Nederland te vestigen.