Voorzitter BOVAG weg na overtreding regels

Bertho Eckhardt, voorzitter van de autobrancheorganisatie BOVAG, heeft zijn functie voortijdig neergelegd. De aanleiding voor zijn vertrek zijn problemen met naleving van regels bij verzekeringsdochter Bovemij, waar hij ook per direct terugtreedt als lid van de raad van commissarissen. Eckhardt heeft zelf het initiatief genomen beide functies neer te leggen.

De kwesties speelden in de periode 2014 tot 2018 en kwamen naar boven in een onderzoek van Bovemij, waar de verzekeraar nog steeds mee bezig is. “Bovemij moet net als andere verzekeraars voldoen aan bijvoorbeeld de integriteitsregels van De Nederlandsche Bank (DNB). Wij kwamen erachter dat bepaalde procedures binnen het administratieve bedrijf niet scherp genoeg waren. Daar botste het met wet en regelgeving”, licht woordvoerder van Bovemij toe wat er misging.

Eckhardt zegt in zijn afscheidsboodschap “de BOVAG-leden alle goeds in de enerverende toekomst die ze te wachten staat” te wensen. Totdat een opvolger is gevonden, neemt vicevoorzitter van BOVAG, Derk de Haas, de voorzitterstaken waar.