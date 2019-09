ACM dreigt huurbemiddelaars met boetes

Een drietal huurbemiddelaars moet binnen zes weken stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de huurbedrijven een last onder dwangsom opgelegd die kan oplopen tot een kwart miljoen euro. Het gaat om twee huurbemiddelaars in Eindhoven en één in Rotterdam.

Huurbemiddelaars die in opdracht van een verhuurder werken mogen in geen enkele vorm bemiddelingskosten aan huurders doorrekenen, aldus de toezichthouder. De op de vingers getikte huurbemiddelaars deden dat wel door rekeningen aan huurders op te sturen onder de mom van aanbetaling, administratiekosten, contractkosten, inschrijfgeld of inspectiekosten. Het te betalen bedrag liep op tot 400 euro. Huurders moesten deze kosten voldoen voordat ze de sleutels tot de woning kregen.

De consumentenwaakhond waarschuwt al langer voor malafide huurbemiddelaars en kan fikse boetes opleggen tot 900.000 euro per overtreding.