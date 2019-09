AEX opent vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak geopend. De andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Naast de ontwikkelingen rond de brexit kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later in de week. Op het Damrak ging biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma onderuit na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt licht lager op 567,76 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 824,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Kiadis Pharma bijna 9 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn kosten in het eerste halfjaar zien oplopen. Kiadis was voornamelijk meer geld kwijt aan de uitbreiding van zijn personeelsbestand. Als gevolg daarvan liep ook het verlies op van het bedrijf, dat nog geen omzet genereert.