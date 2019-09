‘Economie krijgt terugval in tweede jaarhelft’

De groei van de Nederlandse economie bleef in de eerste twee kwartalen goed op peil, maar zal in de tweede helft van het jaar inzakken. Die terugval is het gevolg van minder groei van de uitvoer en van de particuliere consumptie en investeringen, aldus het Economisch Bureau van ABN AMRO.

De uitvoer wordt geraakt door de magere uitbreiding van de wereldhandel, terwijl de consumenten te maken hebben met een kleinere stijging van het beschikbaar inkomen dan vorig jaar. Ook is het consumentenvertrouwen flink afgenomen. ABN AMRO verlaagde begin augustus al zijn ramingen voor de wereldwijde economische groei vanwege de verdere escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De groeiverwachting voor Nederland in 2020 is ook verlaagd, van 1,1 procent naar 0,9 procent.

De prognose voor 2019 is wel opgevoerd. Dat komt vooral omdat de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal sterker was dan verwacht. “Alhoewel we weinig groei verwachten in het tweede halfjaar kan per saldo de bbp-stijging op 1,6 procent uitkomen”, denken de economen van het ABN AMRO-bureau nu. De oude raming was 1,3 procent.

De kenners constateren verder dat de werkloosheid dit jaar aanvankelijk nog wat afnam, maar daarna iets is opgelopen. De banengroei is inmiddels licht gedaald. Door de vertraging van de economische groei zal de banengroei verder afzwakken en de werkloosheid oplopen, denken ze. Dit zal vooral volgend jaar spelen.