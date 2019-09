‘Werkgevers komen moeilijker aan personeel’

Nederlandse werkgevers hebben meer moeite om de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden. Dat meldde uitzender Manpower na onderzoek onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland.

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft om geschikte mensen voor vacatures te vinden, is gestegen van 68 procent naar 72 procent. Met name in de financiƫle sector merken bedrijven dat het steeds moeilijker is om openstaande functies vervuld te krijgen. Daar steeg het percentage van 61 procent naar 70 procent, aldus de onderzoekers.

“Naast de groeiende macro-economische zorgen, blijft de Nederlandse arbeidsmarkt ongekend krap. Het vermogen om het juiste talent aan te trekken en te behouden, is een cruciale succesfactor geworden voor organisaties over de hele wereld”, zegt Jeroen Zwinkels, algemeen directeur Manpower Nederland.