Ajax promoveert op beurs Amsterdam

De Amsterdamse voetbalclub Ajax promoveert op Beursplein 5 naar de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX. Dat meldde beursuitbater Euronext na zijn herweging van de graadmeters die elk kwartaal wordt uitgevoerd.

Ajax is de enige Nederlandse voetbalclub met een beursnotering, sinds de beursgang op het Damrak in mei 1998. Van de aandelen AFC Ajax NV is slechts een beperkt deel vrij verhandelbaar. In mei ging de koers van de club nog hard onderuit na het mislopen van de finale van de Champions League. In aanloop naar de halve finale was de koers flink opgelopen.

De verandering gaat in vanaf maandag 23 september. De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel. De AEX-index en MidKap blijven ongewijzigd.