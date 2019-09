Trump wil negatieve Amerikaanse rente

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente drastisch verlaagt. Die moet volgens Trump “naar nul, of lager”. Als dat doel bereikt is, moeten de Verenigde Staten de staatsschuld herfinancieren. “De kosten van de rentebetalingen zouden dan een stuk lager kunnen, terwijl we de leningen gelijk langer kunnen vastzetten” twitterde hij.

Trump heeft al langer kritiek op het beleid van de Amerikaanse centrale bank en Fed-voorzitter Jerome Powell. De president wil dat de centrale bank de Amerikaanse economie stimuleert. “We hebben een geweldige munteenheid en veel macht”, schreef hij. Volgens hem zouden de VS “altijd de laagste rente moeten betalen”.

Trump wijt de hoge Amerikaanse rente, die sinds een renteverlaging eind juli op een bandbreedte van 2 procent tot 2,25 procent staat, aan het beleid van Powell en de Fed. Hij noemt de mogelijkheid om de rente naar nul te brengen “een kans die je maar één keer in je leven krijgt”. Die kans lopen de VS mis door “idioten”, meent Trump.