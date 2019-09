Wall Street opent met kleine winsten

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. China kwam met een uitzonderingenlijst voor importheffingen tegen de Verenigde Staten, wat zorgde voor enig optimisme aan het handelsfront. President Donald Trump haalde daarnaast andermaal hard uit naar de Amerikaanse centralebankenkoepel, de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 26.937 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2990 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 8099 punten.

Peking zal onder andere op pesticiden, diervoeding en smeermiddelen geen invoertarief van 25 procent meer heffen. De handelsbelemmering blijft staan voor belangrijke Amerikaanse agrarische exportproducten als soja en varkensvlees.

Trump pleitte via Twitter voor een verlaging van de rente door de Fed tot nul of zelfs daaronder. De kans op zo’n stevige renteverlaging wordt volgens de president door beleid van “idioten” nu niet benut. De kritiek op de Fed valt aan de vooravond van een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Alom worden nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de eurozone verwacht.

Bij de bedrijven stond Baker Hughes (min 3,8 procent) in de aandacht. Industrieel concern General Electric (GE) heeft aangekondigd zijn meerderheidsaandeel in de oliedienstverlener op te geven door voor 3 miljard dollar aan aandelen in Baker Hughes te verkopen.

Amazon (min 0,3 procent) ligt onder een vergrootglas van Amerikaanse autoriteiten. Markttoezichthouder FTC bereidt met ondervragingen van kleinere ondernemers mogelijk een grondig mededingingsonderzoek naar de webwinkelreus voor.

General Motors (GM) daalde 0,8 procent. Het autoconcern riep in de VS miljoenen auto’s terug naar de garage wegens een probleem met het remsysteem. De winkelketen voor videospelletjes GameStop kelderde ruim 19 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.