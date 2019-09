‘Adviseurs Trump bekijken interim-deal China’

Adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben gepraat over een interim-handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Daarbij zouden importtarieven op Chinese goederen uitgesteld kunnen worden en in bepaalde gevallen zelfs ongedaan gemaakt. Dat melden bronnen bij het Witte Huis aan persbureau Bloomberg.

In ruil voor een tijdelijke deal zou China dan bepaalde toezeggingen moeten doen rond intellectueel eigendom en de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten. De plannen werden besproken in aanloop naar nieuw handelsoverleg tussen de twee economische grootmachten, dat in de komende weken zou moeten plaatsvinden. Trump heeft nog geen handtekening gezet onder de voorstellen, zeggen de ingewijden.

Er lijkt momenteel wat ontspanning te zijn in de slepende handelsvete tussen China en de VS. Trump kondigde aan importheffingen op Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. Peking overweegt daarnaast de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan.