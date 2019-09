Beurzen wachten op Draghi

De Europese beurzen bleven donderdag dicht bij huis. Alle ogen zijn gericht op president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB), die naar verwachting later op de dag nieuwe stimuleringsmaatregelen ontvouwt. Het uitstel van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zorgde daarnaast voor enig optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 573,82 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 834,23 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent. Londen bleef vlak en Frankfurt won 0,1 procent.

Draghi zal tijdens zijn laatste optreden als ECB-baas waarschijnlijk opnieuw stevige maatregelen aankondigen om de Europese economie een impuls te geven. Zo wordt behalve op een verlaging van de depositorente ook gerekend op een nieuw opkoopprogramma van obligaties. Aan het handelsfront kondigde president Donald Trump aan de hogere importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober.

Sterkste stijger in de AEX was maaltijdbestelsite Takeaway.com met een winst van 1,1 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap stond SBM Offshore onderaan met een min van ruim 3 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft volgens Zembla in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe ging aan kop met een plus van 2,7 procent.

In Brussel steeg AB InBev 2,6 procent. De bierbrouwer blaast zijn plannen om zijn Aziatische activiteiten naar de beurs in Hongkong te brengen nieuw leven in. Rovio Entertainment kelderde 22,5 procent in Helsinki. De Finse maker van het tien jaar oude mobiele spelletje Angry Birds verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Alstom zakte 4,5 procent in Parijs. Het Franse telecom- en bouwconcern Bouygues (plus 0,3 procent) heeft een belang van 13 procent in het Franse spoorapparatuurbedrijf verkocht.

De euro was 1,1027 dollar waard, tegen 1,1000 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 55,53 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,6 procent tot 60,42 dollar per vat.