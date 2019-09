IEA waarschuwt OPEC voor overschot oliemarkt

De OPEC krijgt in 2020 waarschijnlijk te maken met een groot overschot op de oliemarkt, mede door de sterk groeiende olieproductie in de Verenigde Staten en andere landen buiten het oliekartel. Daarvoor waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Het IEA denkt dat het aanbod van olie in de eerste helft van 2020 ongeveer 1,4 miljoen vaten per dag hoger zal liggen dan de vraag naar de olie van OPEC. Dat overschot zal druk op de prijzen uitoefenen, voorspelt het agentschap. De prognoses van het IEA zullen waarschijnlijk de druk op de OPEC, onder leiding van Saudi-Arabiƫ, en bondgenoten als Rusland verhogen om de productie verder te verlagen. Momenteel praten zij in Abu Dhabi over naleving van de lopende productiebeperking.

Naast de stijgende olieproductie in de VS wijst het IEA ook op toenemende winning in Braziliƫ en Noorwegen. Zo komt binnenkort de productie op gang bij het enorme Johan Sverdrup-project voor de kust van Noorwegen.