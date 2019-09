Meevaller voor Google in zaak nieuwscopyright

De Duitse wet die zoekmachines als Google verbiedt zonder toestemming van de uitgever korte fragmenten van nieuwsberichten weer te geven, had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De Duitse uitgeversgroep VG Media had het Amerikaanse techbedrijf voor de rechter gesleept omdat het geen vergoeding betaalt voor het tonen van korte fragmenten van teksten na een zoekactie. De rechtbank in Berlijn betwijfelde of de groep zich wel kon beroepen op de Duitse bepaling uit 2013 die media-uitgevers moet beschermen, en vroeg om raad bij het EU-hof.

De Duitse regeling gaat over diensten van de informatiemaatschappij en had daarom moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie, is de uitleg van het hof. Omdat dat dat niet is gebeurd, kan Google nu aanvoeren dat de wet niet van toepassing is, aldus het hof.