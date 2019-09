Moederbedrijf Hudson’s stil over Nederland

Hudson’s Bay Company heeft bij de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten geen duidelijkheid gegeven over de toekomst van de winkelketen in Nederland. In een persverklaring werd niet ingegaan op een terugtrekking uit Nederland wegens tegenvallende resultaten.

Hudson’s Bay heeft vijftien winkels in Nederland. Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten dat het bedrijf hier de handdoek in de ring gooit. Dat bericht werd bevestigd door vakbond CNV. Hudson’s hield zich op de vlakte.