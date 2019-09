Nederland loopt achter in biologische landbouw

De biologische landbouw zit in de lift, maar Nederland loopt op dat vlak desondanks flink achter op andere landen in de Europese Unie. Dat concludeert branchevereniging Bionext na onderzoek.

Het biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2018 met ruim 10 procent gegroeid naar 66.600 hectare. In totaal is nu 4 procent van de landbouw in Nederland biologisch. Gemiddeld is dat in de EU 7 procent en koplopers Denemarken en Oostenrijk zitten al op 20 procent.

Volgens Bionext is een belangrijk verschil met EU-landen die voorlopen op Nederland dat sommige van die landen een officieel streefcijfer hebben voor de biologische landbouw en Nederland niet. Zo streeft Frankrijk naar 15 procent biologische landbouw in 2022. Duitsland streeft naar 20 procent in 2030. Die landen zitten nu respectievelijk op 10 en 12 procent.