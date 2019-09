Tabaksreus BAT snijdt in personeelsbestand

Tabaksreus British American Tobacco (BAT) gaat voor het einde van het jaar wereldwijd 2300 banen schrappen. Het concern is ook in Nederland actief, maar of hier ook banen verdwijnen is niet direct duidelijk.

Door kosten te besparen wil het bedrijf geld vrijmaken voor investeringen in rookalternatieven als het populaire ‘vapen’, waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt, en e-sigaretten. BAT mikt in de periode 2023/2024 op een omzet uit nieuwe rookproducten van 5 miljard pond, omgerekend 5,6 miljard euro.

De reorganisatie maakt deel uit van een programma om de onderneming te versimpelen. Daarbij wordt vooral gesnoeid in het management. Naar verwachting wordt een vijfde van de hogere functies door de reorganisaties geraakt.