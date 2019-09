China overweegt tegemoetkoming boeren VS

China overweegt de import van bepaalde Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. De opschorting van de handelsbeperkingen zou een teken van goede wil zijn naar de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende hervatting van het handelsoverleg, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Een dag eerder maakte China zijn eerste uitzonderingenlijst bekend met productgroepen die niet meer getroffen worden door importheffingen. Landbouwproducten ontbraken op die lijst. De landbouw speelt een belangrijke rol in de handelsoorlog.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump toonde zich in aanloop naar het overleg al van zijn beste kant. Hij kondigde aan de hogere importheffingen op Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. Volgens Trump is het uitstel “een gebaar van goede wil” en “vanwege het feit dat de Volksrepubliek China haar 70e verjaardag viert”.

Volgens de verwachting zullen Chinese handelsafgevaardigden hun Amerikaanse tegenhangers half september in Washington ontmoeten, voorafgaand aan ministeriƫle bijeenkomsten die begin oktober gepland staan. Daarbij zijn de Chinese vice-premier Liu He, de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en de minister van Financiƫn Steven Mnuchin betrokken.