Akkoord PG&E over miljardenschikking

Het Amerikaanse elektriciteitsbedrijf PG&E heeft een akkoord bereikt over de betaling van 11 miljard dollar om schade door bosbranden te schikken. De bosbranden in de Amerikaanse staat Californië ontstonden door apparatuur van PG&E, dat door de kwestie in de financiële problemen raakte.

PG&E is door onderzoekers verantwoordelijk gehouden voor meerdere branden in de afgelopen jaren, waarbij in totaal meer dan honderd mensen om het leven zijn gekomen. De totale hoogte van schadeclaims werd eerder geschat op 50 miljard dollar. Het akkoord dekt ongeveer 85 procent van de claims.

Het bedrijf vroeg onlangs faillissementsbescherming aan. Het grootste nutsbedrijf van Californië kwam deze week met een plan om uit de problemen te komen.