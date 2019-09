Hoogste stijging WOZ-waarde in jaren

De WOZ-waarde van woningen kent dit jaar de grootste stijging in vier jaar tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers.

Voor heel Nederland steeg de WOZ-waarde door de bank genomen met 7,8 procent. De gemiddelde waarde van een doorsnee woning kwam daardoor op 1 januari uit op een nieuw record van 248.000 euro.

De ontwikkeling van de WOZ-waarde loopt een jaar achter op de werkelijke woningprijzen. De WOZ-waarde van woningen is namelijk gebaseerd op de geschatte woningwaarde van een jaar eerder en wordt door gemeentes gebruikt als basis voor de heffing van onroerendezaakbelasting.

Rotterdam zag de sterkste stijging van een gemiddelde woning in de WOZ van bijna 16 procent tot 192.000 euro. In Amsterdam, vorig jaar nog de grootste stijger, bedroeg de toename van de WOZ-waarde ruim 11 procent, wat zich vertaalde in een gemiddelde waardering van 378.000 euro.