Kabinet overweegt verkoop stroomnetbeheerder

Het kabinet wil staatsbedrijf TenneT, de beheerder van het stroomnet, mogelijk geheel of gedeeltelijk van de hand doen. Dat is een van manieren waarop TenneT extra geld zou kunnen vergaren voor de investeringen die nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie.

Er is 4,75 miljard euro nodig, laat minister Wopke Hoekstra van Financiƫn weten. De verkoop van TenneT of een deel van het bedrijf is een van de opties die de minister onderzoekt. Hoekstra overweegt ook een financiƫle injectie uit de schatkist en samenwerking met Duitsland. De netbeheerder heeft ook een deel van het Duitse elektriciteitsnet onder zijn hoede.

Nederlandse consumenten mogen de ingreep hoe dan ook niet voelen, stelt Hoekstra. Het kabinet wil bovendien zeggenschap houden over de investeringen in eigen land.

TenneT kondigde eerder al aan de nodige miljarden te willen steken in de energietransitie. Het stroomnet moet bijvoorbeeld worden versterkt om grote en wisselende hoeveelheden duurzame energie te kunnen verwerken.