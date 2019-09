KPN praat investeerders bij over topvrouw

KPN houdt op 28 oktober in Rotterdam een buitengewone aandeelhoudersvergadering om investeerders bij te praten over de voorgenomen benoeming van Dominique Leroy als nieuwe topvrouw. Leroy is nu nog hoofdverantwoordelijke bij branchegenoot Proximus in België, waar onrust is ontstaan over de overstap.

De overstap van Leroy werd vorige week bekendgemaakt. Ze volgt bij KPN Maximo Ibarra op.

In België spraken vakbonden de vrees uit dat Leroy bij KPN met haar kennis over Proximus een overname op touw zou zetten. Ook kwam ze in opspraak vanwege een aandelentransactie vlak voor het bekendmaken van haar overstap.