Grootste zonnedak België bij ArcelorMittal

Op de daken van de fabrieksgebouwen van staalproducent ArcelorMittal in Gent zijn meer dan 27.000 zonnepanelen geplaatst. Het gaat om het grootste zonnedak van België. De panelen zullen elk jaar 10.000 megawattuur (MWh) produceren, evenveel als het energieverbruik van 2900 gezinnen.

In de toekomst wil ArcelorMittal ook andere Belgische sites uitrusten met zonnepanelen. Werknemers van ArcelorMittal konden meehelpen met de kosten van 7,5 miljoen euro. De 5800 werknemers kunnen daarbij rekenen op een rendement van 4 procent.

Met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter is de installatie ook het op drie na grootste zonnepark in België. Voor de bouw van de zonnepanelen is 157,2 ton staal gebruikt. Ze vormen een gewicht van 1,5 miljoen kilo op de daken van de warmwalserij, de koudwalserij, de verflijn en een afdeling voor lasergelaste vormstukken.