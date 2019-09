Oliefondsen Wall Street in trek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street hebben vooral aandacht voor de sterk gestegen olieprijzen, na de aanvallen op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië. Dat geeft oliegerelateerde aandelen de wind in de rug.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 27.123 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 2998 punten en schermenbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 8140 punten.

Grote olieconcerns als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips dikten met 3 tot 7,2 procent aan. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean wonnen tot 8 procent. De luchtvaartsector kwam juist onder druk te staan door de vrees voor hogere brandstofprijzen. Dit geldt voor fondsen als Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines, die tot 4,4 procent verloren.

Een vat Amerikaanse olie steeg 9,6 procent in prijs tot 60,12 dollar. Brentolie werd 10,4 procent duurder op 66,44 dollar per vat. Door de aanvallen op de olie-installaties in Abqaiq en Khurais afgelopen zaterdag werd ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens Washington zit Iran achter de aanslag. President Donald Trump heeft toestemming gegeven om de strategische oliereserve van de Verenigde Staten te gebruiken en zei klaar te staan om militair in te grijpen.