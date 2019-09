Airbus: verdubbeling vliegtuigen in 2038

De wereldwijde vloot passagiers- en vrachtvliegtuigen zal binnen negentien jaar ruim zijn verdubbeld. Door aanhoudende groei van de luchtvaart zijn er in 2038 in totaal 48.000 toestellen in bedrijf, voorspelt de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

Het luchtvaartconcern, dat met het Amerikaanse Boeing wedijvert om de titel van ’s werelds grootste vliegtuigbouwer, stelt dat luchtvaart een steeds belangrijkere rol in economische groei. Dat leidde er al toe dat er op dit moment twee keer zoveel mensen en goederen via de lucht worden vervoerd als in 2000. Voor de komende jaren verwacht Airbus een jaarlijkse toename van ruim 4 procent van het luchtverkeer.

Op dit moment zijn er over de hele wereld net geen 23.000 vliegtuigen. De door Airbus voorziene groei levert ook honderdduizenden nieuwe banen op. Zo verwacht het bedrijf dat er de komende jaren 550.000 extra piloten en 640.000 nieuwe technici nodig zijn.