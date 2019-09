Damrak wacht op rentebesluit Fed

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Alle ogen zijn gericht op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het Amerikaanse rentetarief opnieuw zal verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 575,97 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 838,82 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,2 procent. De euro was 1,1058 dollar waard, tegen 1,1062 dollar op dinsdag.

Chipmachinemaker ASML voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 1,3 procent. Grootste daler was verzekeraar ASR met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap profiteerde kunstmestproducent OCI van een positief analistenrapport van Morgan Stanley en ging aan kop met een plus van 4,4 procent. Bouwer BAM sloot de rij met een min van 4,3 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

Op de lokale markt steeg Curetis 3,3 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf, dat onlangs bekendmaakte samen te gaan met de Amerikaanse branchegenoot OpGen, heeft zijn omzet in de eerste jaarhelft met een derde verhoogd. Kardan daalde 3,3 procent. De Israƫlische investeringsmaatschappij verlengde de periode voor boekenonderzoek en het tekenen van bindende overeenkomsten voor een mogelijke deal rond zijn dochterbedrijf Tahal met tien dagen.

In Frankfurt zakte pakketbezorger Deutsche Post 1,5 procent. De Amerikaanse concurrent FedEx heeft zijn winstverwachting verlaagd, vooral vanwege de aanhoudende wereldwijde handelsspanningen.

Op de oliemarkt leek de rust wat te zijn teruggekeerd na de forse prijsstijging op maandag en de stevige daling op dinsdag. Volgens de Saudische energieminister zal de olieproductie van Saudi-Arabiƫ eind deze maand weer volledig hersteld zijn, na de droneaanvallen op de olie-installaties afgelopen weekend. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 59,24 dollar per vat. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 64,58 dollar per vat.