Trump schrapt Californische uitstooteisen

President Donald Trump wil Californië de bevoegdheid ontnemen om de uitstoot van auto’s aan banden te leggen. De staat had jarenlang het recht om de uitstooteisen te bepalen, die daarna de facto in de gehele Verenigde Staten golden. Qua bevolkingsgrootte is Californië namelijk een van de grootste Amerikaanse staten.

De strenge Califonische milieu-eisen waren Trump al langer een doorn in het oog. Hij wil dat de federale overheid de regels bepaalt en die minder streng maakt. Volgens de president zorgen minder strenge regels ervoor dat auto’s minder duur worden en dat er meer worden gebouwd. Dat zorgt volgens hem voor meer banen, liet hij op Twitter weten.

De Californische gouverneur Gavin Newsom liet weten de stap van Trump te zullen aanvechten.