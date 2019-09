Woensdagmiddag nieuwe stakingsronde KLM

Het grondpersoneel van KLM legt woensdagmiddag opnieuw het werk neer. KLM schrapt uit voorzorg twaalf Europese retourvluchten en verwacht vertragingen. Twee eerdere werkonderbrekingen van elk twee uur zorgden voor uitval van tientallen vluchten en vertragingen gedurende de hele dag. Deze keer wordt vier uur lang gestaakt.

KLM en de bonden liggen al maanden in de clinch over een nieuwe cao. FNV zet in op een loonsverhoging van 4 procent per jaar, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. KLM heeft de bonden een nieuw loonbod gestuurd met een loonsverhoging van 7 procent bij een cao-looptijd van 2 jaar en 9 maanden. Ook ligt er een alternatief op tafel met een loonsverhoging van 8,5 procent, maar met aanpassing van de winstdelingsregeling.

KLM adviseert passagiers de informatie op de KLM-website en in de KLM-app goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij noemt de nieuwe werkonderbreking “onbegrijpelijk en onnodig”. De staking kost KLM volgens een woordvoerder “tientallen miljoenen euro’s per dag”.