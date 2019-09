Douane EU onderschept 27 miljoen nepartikelen

De douane in de Europese Unie heeft vorig jaar 27 miljoen nepartikelen onderschept met een totale straatwaarde van 740 miljoen euro. Het aantal in beslag genomen namaakspullen, zoals sigaretten en speelgoed, nam met 4 miljoen af ten opzichte van 2017 maar de waarde was fors hoger. In 2017 ging het om 580 miljoen euro.

In 37 procent van de gevallen vond de douane nepproducten voor huishoudelijk gebruik zoals verzorgingsartikelen, medicijnen, speelgoed en elektrische apparaten. Sigaretten waren goed voor 15 procent en werden met name uit Cambodja ingevoerd. China blijft, met meer dan de helft van alle namaakartikelen, de grootste leverancier. De douane nam veel horloges, mobiele telefoons en inktpatronen voor printers die uit Hong Kong kwamen in beslag. Uit Noord-Macedoniƫ kwam opvallend veel alcohol.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Douane) zijn veel van de nepartikelen gevaarlijk voor de consument omdat ze niet voldoen aan de Europese veiligheidseisen.