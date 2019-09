‘Eten grootste aanjager onlinebestedingen’

Nederlandse consumenten kopen meer en meer producten en diensten via internet. In het eerste halfjaar van 2019 groeiden de onlinebestedingen met 9 procent tot 12,5 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, becijferde marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van Thuiswinkel.org. Vooral de aankopen van maaltijden en andere etenswaren namen toe.

In totaal stegen de onlineaankopen in de meetperiode met 6 procent tot 124,9 miljoen transacties. De groei voor diensten bleef met 1 procent achter bij de plus van 8 procent voor producten. De onlineaankopen food/nearfood vielen op jaarbasis bijna 40 procent hoger uit.

Volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, wordt food/nearfood een enorme aanjager van de Nederlandse e-commercemarkt. Deze categorie is volgens hem inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste productcategorieĆ«n. De groeicijfers zullen volgens Jongen ook de komende periode “imposant” blijven.