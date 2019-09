Gemor aandeelhouders over bonus Ryanair-baas

Bijna de helft van alle aandeelhouders van Ryanair heeft tegen de beloning van topman Michael O’Leary gestemd. Een krappe meerderheid van 50,5 procent gaf op de aandeelhoudersvergadering groen licht voor een prestatiebonus. Die kan O’Leary bijna 99 miljoen euro opleveren.

De prestatiebonus omvat een optie om 10 miljoen aandelen Ryanair voor 11,12 euro te kopen. Die beloning wordt alleen volledig uitgekeerd als de luchtvaartmaatschappij binnen vijf jaar zijn winstgevendheid verdubbelt of de prijs per aandeel van het bedrijf boven de 21 euro uitkomt. In dat laatste geval zou O’Leary per aandeel 9,88 euro winst maken.

De proteststemmen komen in een periode van stakingen bij de Ierse budgetmaatschappij. Britse piloten begonnen woensdag aan een tweedaagse werkonderbreking, die volgt op eerdere acties om loononderhandelingen met Ryanair af te dwingen. Ook stakingen elders in Europa zorgen voor kopzorgen bij de luchtvaartmaatschappij. Ryanair zag de winst in het afgelopen gebroken boekjaar aanzienlijk dalen, mede door gestegen personeelskosten.