Supermarkt haalt voor het eerst online-top 3

Voor het eerst staat een supermarkt in de top 3 van bedrijven met de hoogste online-omzet in Nederland. Albert Heijn staat nu derde, achter bol.com (eveneens van moederbedrijf Ahold Delhaize) en elektronicawebshop Coolblue. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 100 samengesteld door marktonderzoeker en vakblad Twinkle.

Albert Heijn ging de non-foodwebwinkels Zalando en Wehkamp voorbij, en klom daarmee van de vijfde plek. Jumbo en onlinesuper Picnic rukten op naar plekken 8 en 11.

Volgens Arjan van Oosterhout van Twinkle lift de grootste supermarktketen in Nederland mee met de groei in de sector. “Nederlanders doen boodschappen steeds meer online”. Daarnaast is Albert Heijn heel actief met zijn onlinestrategie, zei Van Oosterhout. Hij wees op de steeds verdergaande mogelijkheden voor gepersonaliseerde online-aanbiedingen via de bonuskaart.

Verder viel op dat webwinkel Amazon omhoog kroop naar plek 6. “Ze zijn zich stapje bij beetje meer aan het mengen op de Nederlandse markt”, merkte Van Oosterhout op. Zo is Amazon.de, de versie van de website waar Nederlanders op aangewezen zijn, inmiddels vertaald naar het Nederlands en is loyaliteitsdienst Amazon Prime ook beschikbaar voor de Nederlandse consumenten.